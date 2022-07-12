Çağla Şıkel Mikonos’tan paylaştı etkisi Türkiye’de görüldü! Çağla Şıkel siyah mayosuyla... Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!

Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Yunanistan'ın renkli ve eğlenceli adası Mikonos'a çevirdi. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 1997 Türkiye Güzeli, sosyal medyada yayınladığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. 43 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit haline övgü yağdı.