Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan bomba yanıt! Aşk mı yaşıyorlar? Edis'in kulisinde görüntüleri ortaya çıkmıştı meğer...
Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan bomba yanıt! Edis'in kulisinde görüntüleri ortaya çıkmıştı... Ünlü ikili aşk mı yaşıyor? Geçtiğimiz günlerde Didem Sarı'nın Instagram hesabından gelen 'yasak aşk' iddiası ile gündemde yer alan Çağla Şıkel bu kez de 7 Temmuz 2021'de Zeynep Bastık ile Çeşme'de evlenip 20 Temmuz 2022'de boşanan Tolga Akış ile anılıyor. Edis'in kulisinde dans ettiği ve aşk yaşadığı söylenen ikiliden açıklama geldi.
AŞK MI YAŞIYORLAR?
Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan bomba yanıt! Edis'in kulisinde görüntüleri ortaya çıkmıştı meğer gerçek bambaşkaymış...
Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.
Bastık, ayrılık haberini sosyal medya hesabından, "Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" sözleriyle duyurmuştu.
Akış da sosyal medya hesabından, "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" demişti.