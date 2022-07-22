Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin konuşmalarını ifşalamıştı... Eski eş Didem Sarı'nın hamlesi ortalığı karıştırdı ilk açıklama geldi: "Hacklemiş"
Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin konuşmalarını ifşa etmişti... Eski eş Didem Sarı'nın paylaşımı ikiliyi küplere bindirdi ilk açıklama geldi. Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan eski manken Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim, odamda bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu. Bir bomba olay da önceki gün yaşandı. İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia etti. Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin konuşmalarını paylaştı. Konuyla ilgili ilk açıklama Antebi'den geldi. Didem Sarı'ya dava açmaya hazırlanan Antebi ile Çapla cephesinde bakın neler yaşandı.
22.07.2022 13:15 - Son Güncelleme: 22.07.2022 13:31
"INSTAGRAM HESABIMI HACKLEMİŞ"
Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin konuşmalarını ifşalamıştı... Eski eş Didem Sarı'nın hamlesi ortalığı karıştırdı ilk açıklama geldi.
Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı.
İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti. Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı.