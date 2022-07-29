Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'den ifşa mesajları sonrası olay hamle! 'Yasak aşk' konuşmaları eski eş Didem Sarı tarafından paylaşılmıştı
Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'den olay hamle! 'Yasak aşk' konuşmaları eski eş Didem Sarı tarafından ifşa olmuştu geçtiğimiz günlerde... İzzet Antebi, iki çocuğunun annesi Didem Sarı'dan geçen yıl boşanmıştı. Sarı, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. İddiaya göre İzzet Antebi boşanmadan önce Çağla Şıkel'le aşk yaşıyordu. Üstelik Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'nin konuşmalarını da ifşa etti. Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'den bomba bir hamle geldi.
29.07.2022 13:39 - Son Güncelleme: 29.07.2022 13:39
Çağla Şıkel ile İzzet Antebi'den ifşa mesajları sonrası olay hamle! 'Yasak aşk' konuşmaları eski eş Didem Sarı tarafından paylaşılmıştı...
Şu sıralar ünlü oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı.
İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti. Didem Sarı, Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yazışmasını paylaştı.
"DAHA BOŞANMADAN..."
Didem Sarı, yazışmayı "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı.