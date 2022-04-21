Çağla Şıkel ‘hem anneyim hem baba’ demişti! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! Biricik oğulları büyüdü ortalığı salladı

Özel günlerde çocukları için bir araya gelen ikiliden Çağla Şıkel, verdiği son röportajla dikkat çekti. Uzun bir süredir hayatında kimseye olmayan, çocukları ile vakit geçiren ünlü model Şıkel, şunları söyledi: "Biri çok heyecanlı, çok aşk dolu eğlenceli, diğeri ergenliğin başında kapalı bir kutu. Hem parmağını sallayan babayım evde hem de eteğinin arkasına saklandıkları anneyim. Annelik tuhaf bir delilik hali."