Çağla Şıkel ‘hem anneyim hem baba’ demişti! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! Biricik oğulları büyüdü ortalığı salladı
Çağla Şıkel 'hem anneyim hem baba' demişti! 2008 yılında nikah masasına oturduğu Emre Altuğ ile 2015'te boşanan Çağla Şıkel, verdiği bir röportajda "Hem parmağını sallayan babayım evde hem de eteğinin arkasına saklandıkları anneyim" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey merak edildi. Babası Emre Altuğ'a benzerliğiyle dikkat çeken Uzay'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Yakışıklılığıyla beğeni toplayan Uzay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un yakışıklı oğlu Uzay Altuğ...
2008 yılında dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un bu evliliğinden 2008'de Kuzey, 2012 yılında Uzay dünyaya geldi.
Özel günlerde çocukları için bir araya gelen ikiliden Çağla Şıkel, verdiği son röportajla dikkat çekti. Uzun bir süredir hayatında kimseye olmayan, çocukları ile vakit geçiren ünlü model Şıkel, şunları söyledi: "Biri çok heyecanlı, çok aşk dolu eğlenceli, diğeri ergenliğin başında kapalı bir kutu. Hem parmağını sallayan babayım evde hem de eteğinin arkasına saklandıkları anneyim. Annelik tuhaf bir delilik hali."
Bunun üzerine ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey merak edildi.
Babası Emre Altuğ'a benzerliğiyle dikkat çeken Uzay'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Yakışıklılığıyla beğeni toplayan Uzay, sosyal medyada ilgi odağı oldu.