Çağla Şıkel fuşya bikinisi ile yaz sezonunu açtı ayna karşısındaki pozu olay! Çocuklarıyla tatile çıkan Çağla, Esra Erol'un radarında...
Çağla Şıkel fuşya bikinisi ile yaz sezonunu açtı ayna karşısındaki pozu olay! Çocuklarıyla tatile çıkan Çağla, Esra Erol'un radarında... Ünlülerden 2022 yaz tatili kareleri gelmeye başladı. Çağla Şıkel de çocukları Uzay ve Kuzey ile tatile çıktı. Fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen iki çocuk annesi Çağla Şıkel'in bikinili karesi kısa sürede gündem oldu. İşte 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan 43 yaşındaki Çağla'nın çok konuşulan fotoğrafları...
16.06.2022 18:46 - Son Güncelleme: 16.06.2022 18:46
2 çocuk annesi olan 43 yaşındaki manken Çağla Şıkel Instagram'dan paylaştığı karelerle gündeme bomba gibi düştü. Eski eşi ve çocuklarının babası olan Emre Altuğ'un sözleri ile önceki gün gündeme gelen Çağla Şıkel, ünlü şarkıcıyla 2008 yılında nikah masasına oturmuş ve 2009 yılında oğlu Kuzey'i, 2012 yılında da küçük oğlu Uzay'ı kucağına almıştı.
Emre Altuğ önceki gün, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değil onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " demişti.