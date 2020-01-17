Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü! Podyum başına yıkıldı
Türkiye'nin beğenilen isimlerinden biri olan sunucu, oyuncu, model Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü... Yıllardır podyumlarda boy gösteren ve defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Hakan Akkaya'yı yalnız bırakmadı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di. Birbirinden iddialı kıyafetlerle podyumda yürüyen Şıkel, geceye damga vurdu. Şıkel'in podyuma çıkmasına dakikalar kala, dekorda kullanılan demir profil yere düştü. Şıkel şans eseri zarar görmedi.
17.01.2020 16:29
- Son Güncelleme: 17.01.2020 16:37
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