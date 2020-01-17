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Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü! Podyum başına yıkıldı

Türkiye'nin beğenilen isimlerinden biri olan sunucu, oyuncu, model Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü... Yıllardır podyumlarda boy gösteren ve defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Hakan Akkaya'yı yalnız bırakmadı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di. Birbirinden iddialı kıyafetlerle podyumda yürüyen Şıkel, geceye damga vurdu. Şıkel'in podyuma çıkmasına dakikalar kala, dekorda kullanılan demir profil yere düştü. Şıkel şans eseri zarar görmedi.

17.01.2020 16:29 - Son Güncelleme: 17.01.2020 16:37
Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü! Podyum başına yıkıldı

Sahneye çıkmak için hazırlanan Şıkel'in tam arkasında tavandaki perdeleri tutan demir düşünce herkesin yüreği ağzına geldi.

Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü! Podyum başına yıkıldı

Yıllardır podyumlarda boy gösteren ve defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Hakan Akkaya'yı yalnız bırakmadı.

Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü! Podyum başına yıkıldı

Defilenin baş mankeni olarak podyuma çıkan Şıkel, ikinci turda büyük bir tehlike atlatarak ölümden döndü.

Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü! Podyum başına yıkıldı

Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel'in hemen arkasına düştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürüdü.

Çağla Şıkel facianın eşiğinden döndü! Podyum başına yıkıldı

Şans eseri zarar görmeyen ünlü manken, geçtiğimiz yıl da podyumda düşerek yürekleri ağza getirmişti.

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