Çağla Şıkel evinden paylaştı oğlu Kuzey ve Uzay Altuğ'u görenler 'annesinin izindeler' demeden geçmedi! Önce spor odası sonra bahçede...
Çağla Şıkel evinden paylaştı oğlu Kuzey ve Uzay Altuğ'u görenler 'annesinin izindeler' demeden geçmedi! Önce spor odası sonra bahçede spor yapan Çağla Şıkel'in çocukları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Emre Altuğ ile 2008 yılında dünyaevine giren ve 7 yıl evli kalan ünlü manken Çağla Şıkel'in evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var. 44 yaşında ve iki çocuk sahibi olan Çağla Şıkel düzgün fiziği ile sık sık dikkat çekiyor. Şıkel ise fit görünümünü genlerine ve spora borçlu olduğunu söylüyor. Oğullarının spor yaptığı anları payaşan Şıkel'in videosuna, "Çocuklar da annesinin izinden gidiyor" yorumları yapıldı.
13.03.2023 13:48 - Son Güncelleme: 13.03.2023 14:09
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.
Oğulları için sık sık bir araya gelen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ magazin gündeminin gözde isimlerinden.