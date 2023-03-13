Çağla Şıkel evinden paylaştı oğlu Kuzey ve Uzay Altuğ’u görenler ’annesinin izindeler’ demeden geçmedi! Önce spor odası sonra bahçede...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.