Çağla Şıkel eski aşkıyla bir araya geldi! Nail Gönenli Özge Özpirinçci'ye sarılınca Çağla'nın bakışlar olay! Çift yeniden mi barıştı?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 7 senelik eşi Emre Altuğ'dan sonra gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. Hayatındaki yalnızlık sonrası kimseyle görüntülenmeyen ve adı anılmayan Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile tüm bunları yıktı. İkili objektif karşısına geçip el ele poz verirken beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Çiftin barışması hayranları tarafından dört gözle beklenirken şoke eden bir gelişme magazin manşetlerini süsledi...