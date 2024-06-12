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Çağla Şıkel eski aşkıyla bir araya geldi! Nail Gönenli Özge Özpirinçci'ye sarılınca Çağla'nın bakışlar olay! Çift yeniden mi barıştı?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 7 senelik eşi Emre Altuğ'dan sonra gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı. Hayatındaki yalnızlık sonrası kimseyle görüntülenmeyen ve adı anılmayan Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile tüm bunları yıktı. İkili objektif karşısına geçip el ele poz verirken beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Çiftin barışması hayranları tarafından dört gözle beklenirken şoke eden bir gelişme magazin manşetlerini süsledi...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 20:15 Güncelleme 12 Haziran 2024, 20:17
Çağla Şıkel eski aşkıyla bir araya geldi! Nail Gönenli Özge Özpirinçci’ye sarılınca Çağla’nın bakışlar olay! Çift yeniden mi barıştı? 1

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, ilişkilerini dolu dizgin yaşarken, ani bir ayrılık kararı aldı. Bu ayrılık, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşkına çevirdi. Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin barışmasını dört gözle bekleyen hayranlar, şoke eden bir gelişmeyle karşılaştı...

Çağla Şıkel eski aşkıyla bir araya geldi! Nail Gönenli Özge Özpirinçci’ye sarılınca Çağla’nın bakışlar olay! Çift yeniden mi barıştı? 2

2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile 2015 yılında yollarını ayıran ünlü manken Çağla Şıkel, biten evliliği sonrası kimseyle görüntü vermemeye özen gösterdi.

Çağla Şıkel eski aşkıyla bir araya geldi! Nail Gönenli Özge Özpirinçci’ye sarılınca Çağla’nın bakışlar olay! Çift yeniden mi barıştı? 3

Ancak Çağla Şıkel biliyorsunuz bu kurallarını Nail Gönenli'ye gönlünü kaptırınca yok saydı. Ancak ünlü çiftin, mutlulukları çok uzun sürmedi. Çiftten ayrılık haberi geldi.

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