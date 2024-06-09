Çağla Şıkel 'Emre Altuğ'un haberi yoktu' deyip itiraf etti! Ünlü model 3.çocuğa göz kırpmıştı! "Buna hazırlıklı değilmişim"

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan ünlü model Çağla Şıkel, yer aldığı projelerdeki başarısının yani sıra anne de olan Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliğini 2015'te sonlandıran Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay ile anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Son zamanlarda 15 yaşındaki oğlu Kuzey'in sevgilisi hakkında konuşan Çağla Şıkel, "Emre'nin haberi yoktu" deyip bir itirafta bulundu. İşte Çağla Şıkel'in o açıklaması...