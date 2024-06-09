Çağla Şıkel 'Emre Altuğ'un haberi yoktu' deyip itiraf etti! Ünlü model 3.çocuğa göz kırpmıştı! "Buna hazırlıklı değilmişim"

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan ünlü model Çağla Şıkel, yer aldığı projelerdeki başarısının yani sıra anne de olan Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliğini 2015'te sonlandıran Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay ile anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Son zamanlarda 15 yaşındaki oğlu Kuzey'in sevgilisi hakkında konuşan Çağla Şıkel, "Emre'nin haberi yoktu" deyip bir itirafta bulundu. İşte Çağla Şıkel'in o açıklaması...
Instagram'da 4.5 milyon takipçili hesabından oğulları Uzay ve Kuzey'le sık sık eğlenceli paylaşım yapan Çağla Şıkel, özel hayatı ile de sosyal medyanın markajında.
Son olarak oğlu Kuzey ve sevgilisi hakkında açıklamalarıyla magazin gündemini süsleyen Çağla Şıkel, yepyeni söylemlerde daha bulundu.
Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in sevgilisinin olduğunu, "Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum" sözleriyle duyurmuştu.