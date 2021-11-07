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Haberler Magazin Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Çağla Şıkel, yıllar sonra el ele görüntülendi. Son olarak oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel, önceki akşam Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıdı. 2008 - 2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli olan ve bu evlilikten Uzay ile Kuzey adında iki erkek evlada sahip olan Çağla Şıkel, daha önce Kenan Doğulu konserinde kendisine yöneltilen, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

07.11.2021 15:13 - Son Güncelleme: 07.11.2021 15:15
Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? ’Fakir insanla da beraber olurum’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

GİZEMLİ İSİM KİM?

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı! Daha önce, 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Çağla bu kez de 'yeni sevgili' iddiasıyla adından söz ettirdi.

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Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? ’Fakir insanla da beraber olurum’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Geçtiğimiz haftalarda Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye giden Çağla Şıkel hayatında kimse olmadığını söylemişti.

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? ’Fakir insanla da beraber olurum’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Son olarak Kaan Yıldırım ile anılan ve bu iddiaları reddeten Şıkel geçtiğimiz akşam gecelerde yakalandı.

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? ’Fakir insanla da beraber olurum’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Mekan içerisinde samimi olduğu görülen gizemli arkadaşıyla merak konusu olan modeli, yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? ’Fakir insanla da beraber olurum’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

ELİNDEN TUTARAK EŞLİK ETTİ

Gizemli erkek, Şıkel'i çıkış kapısında da yalnız bırakmadı. Kameralara yakalan Şıkel'i arkadaşı elinden tutarak kapıya kadar getirdi.

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