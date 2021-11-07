Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı gizemli isim kim? ’Fakir insanla da beraber olurum’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

GİZEMLİ İSİM KİM?

Çağla Şıkel el ele gecelerde yakalandı! Daha önce, 'Fakir insanla da beraber olurum' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Çağla bu kez de 'yeni sevgili' iddiasıyla adından söz ettirdi.