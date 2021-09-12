Vav TV İzle
Haberler Magazin Çağla Şıkel dekolteli minisiyle 'bir de böyle' dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla'nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

Çağla Şıkel dekolteli minisiyle 'bir de böyle' dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla'nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

Çağla Şıkel dekolteli minisiyle 'bir de böyle' dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla, fit halinin sırrını verdi. Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren ve 2021 yazının çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Çağla Şıkel son paylaşımları ile sosyal medya gündeminde. 42 yaşındaki 2 çocuk annesinin sırrı bakın neymiş...

12.09.2021 17:16 - Son Güncelleme: 12.09.2021 17:20
Çağla Şıkel dekolteli minisiyle ’bir de böyle’ dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

Çağla Şıkel dekolteli minisiyle 'bir de böyle' dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla'nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel dekolteli minisiyle ’bir de böyle’ dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

Yaz tatilinin son günlerinde olan Çağla Şıkel, Instagram paylaşımları ile gündeme geldi.

Çağla Şıkel dekolteli minisiyle ’bir de böyle’ dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

Son olarak siyah minili pozlarını paylaşan Çağla'nın fotoğrafları kısa süre içerisinde gündem oldu.

Çağla Şıkel dekolteli minisiyle ’bir de böyle’ dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

Uzay ve Kuzey adında iki erkek evlada sahip olan Çağla Şıkel'in zayıflığının sırrı merak ediliyordu, ünlü manken tüyoları verdi.

Çağla Şıkel dekolteli minisiyle ’bir de böyle’ dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

''YİYORUM AMA KİLO ALMIYORUM''
Güzel manken, "Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım. Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum" dedi.

SON DAKİKA