Çağla Şıkel dekolteli minisiyle ’bir de böyle’ dedi ortalığı kasıp kavurdu! 2 çocuk annesi Çağla’nın fit halinin sırrı bakın neymiş...

''YİYORUM AMA KİLO ALMIYORUM''

Güzel manken, "Yiyorum ama kilo almıyorum. Kaslarımla da doğmadım. Bunun için büyük emek veriyorum. Son 4-5 yıldır filtre kahve içiyorum. 20 yıldır şeker kullanmıyorum" dedi.