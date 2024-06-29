Çağla Şıkel "Çocuklar babasına gitti" dedi ev halini paylaştı! Emre Altuğ'un konserindeki hali olay olmuştu! "Ne yapıyorsun Çağla"

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunan Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un konserinden sonra son olarak "Çocuklar babasına gitti" notuyla ev halini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları videoda Çağla Şıkel'in hareketlerine anlam veremedi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un konserinden sonra son olarak "Çocuklar babasına gitti" notuyla ev halini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları videoda Çağla Şıkel'in hareketlerine anlam veremedi. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel son dönemlerde hiç olmadığı kadar magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Gerek yaptığı açıklamalar gerek paylaşımlarıyla çok konuşulan Çağla Şıkel'den yepyeni bir hareket geldi.
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altuğ'un konserine giden ve tüm şarkılara eşlik eden Şıkel, Altuğ'un "Su Gibisin" parçasını söylediği anlarda ise büyük bir sürpriz yaşamıştı.