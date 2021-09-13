Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası
Ünlü model Çağla Şıkel, yakın dostları Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Alişan'ın çocukları Burak ile Eliz ve yeğenleri Eyşan ile Ceylan'la buluşan Çağla Şıkel, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Oğulları Kuzey ve Uzay ile katıldığı buluşmadan art arda paylaşım yapan ünlü model, Alişan ve Buse Varol çiftinin minik kızları Eliz'le çektiği videoyla ilgi odağı oldu. Şıkel'in 'Buse kendinden bir tane daha doğurmuş' notunu düştüğü paylaşımda Eliz'in annesi Buse Varol'a olan benzerliği dikkat çekti. Minik Eliz için 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı. İşte Alişan ve Buse Varol'un minik kızları Eliz...
13.09.2021 19:43
- Son Güncelleme: 13.09.2021 19:43
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Eliz'in Buse Varol'a olan benzerliği herkesin dikkatini çekerken anne-kız için 'Hık demiş burnundan düşmüş', 'annesinin kopyası' yorumları yapıldı.