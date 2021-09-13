Vav TV İzle
Haberler Magazin Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası

Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası

Ünlü model Çağla Şıkel, yakın dostları Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Alişan'ın çocukları Burak ile Eliz ve yeğenleri Eyşan ile Ceylan'la buluşan Çağla Şıkel, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Oğulları Kuzey ve Uzay ile katıldığı buluşmadan art arda paylaşım yapan ünlü model, Alişan ve Buse Varol çiftinin minik kızları Eliz'le çektiği videoyla ilgi odağı oldu. Şıkel'in 'Buse kendinden bir tane daha doğurmuş' notunu düştüğü paylaşımda Eliz'in annesi Buse Varol'a olan benzerliği dikkat çekti. Minik Eliz için 'Annesinin kopyası' yorumları yapıldı. İşte Alişan ve Buse Varol'un minik kızları Eliz...

13.09.2021 19:43 - Son Güncelleme: 13.09.2021 19:43
Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası

Kendi oğulları ve Alişan'ın çocukları ile yeğenleriyle oldukça keyifli anlar geçiren Çağla Şıkel'in Eliz'le yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası

Minik Eliz'le çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Şıkel, paylaşımının altına 'Buse kendinden bir tane daha doğurmuş' notunu ekledi.

Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası

Eliz'in Buse Varol'a olan benzerliği herkesin dikkatini çekerken anne-kız için 'Hık demiş burnundan düşmüş', 'annesinin kopyası' yorumları yapıldı.

Çağla Şıkel ‘Buse kendinden bir tane daha doğurmuş’ dedi paylaştı! Alişan ve Buse Varol’un minik kızları Eliz’e bakın annesinin kopyası

İşte başta Alişan ve Buse Varol olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

SON DAKİKA