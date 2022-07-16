Çağla Şıkel binlerin önünde bikinilerin birini giydi birini çıkardı 'Çağla dur zaten ortalık karışık' Emre Altuğ ‘arkadaş değiliz’ demişti!
2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken, 2015 yılında şarkıcı eşi ile boşanmıştı. Eski eşler geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Emre Altuğ'un "arkadaş değiliz" dediği Çağla Şıkel, bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı.İşte 43 yaşındaki Çağla'nın çok konuşulan o paylaşımları...
16.07.2022 15:26 - Son Güncelleme: 16.07.2022 15:26
Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Yunanistan'ın renkli ve eğlenceli adası Mikonos'a çevirdi. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 1997 Türkiye Güzeli, sosyal medyada yayınladığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. 43 yaşındaki Çağla Şıkel'in fit haline övgü yağdı.