Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla'ya Esra Erol'dan yorum gecikmedi
Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla'ya Esra Erol'dan yorum gecikmedi. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Çağla Şıkel de oğulları Uzay ve Kuzey ile kaçamak yaptı. Anne oğullar sosyal medyada gündem olurken Çağla Şıkel'in fiziği herkesi şaşkına çevirdi.
26.06.2023 15:38 - Son Güncelleme: 26.06.2023 15:48
Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla'ya Esra Erol'dan yorum gecikmedi.