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Haberler Magazin Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla'ya Esra Erol'dan yorum gecikmedi

Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla'ya Esra Erol'dan yorum gecikmedi

Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla'ya Esra Erol'dan yorum gecikmedi. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Çağla Şıkel de oğulları Uzay ve Kuzey ile kaçamak yaptı. Anne oğullar sosyal medyada gündem olurken Çağla Şıkel'in fiziği herkesi şaşkına çevirdi.

26.06.2023 15:38 - Son Güncelleme: 26.06.2023 15:48
Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla’ya Esra Erol’dan yorum gecikmedi

Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla'ya Esra Erol'dan yorum gecikmedi.

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Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla’ya Esra Erol’dan yorum gecikmedi

44 yaşındaki manken Çağla Şıkel de 2023 yaz sezonunu açan ünlülerden.

Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla’ya Esra Erol’dan yorum gecikmedi

Oğullarını da alıp tatile çıkan Çağla Şıkel Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla’ya Esra Erol’dan yorum gecikmedi

Sporu hayatının bir parçası haline getiren Çağla Şıkel'in fiziği genç kızlara taş çıkarırken oğullarıyla pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

Çağla Şıkel bikinisiyle arz-ı endam etti görenlerin ağzı açık kaldı! İki oğlunu da alıp tatile çıkan Çağla’ya Esra Erol’dan yorum gecikmedi

Esra Erol da Çağla Şıkel ve oğulları Uzay ile Kuzey'e yorum yapanlar arasındaydı...

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