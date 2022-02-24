Çağla Şıkel babasının ölüm anını anlattı tüyler diken diken boğazlar düğüm düğüm oldu: "Gittiğimde yerde yatıyordu..."

"O bana güzellik yarışmasına girmen gerek demişti. Öyle bir hayat ile hiç ilgim olmadı. Çok ısrar edince anneme söyledim bu durumu. Ardından elemelere girdim. Beş yüz kişiden ilk yirmi kişi arasında kalınca, ''Acaba anne babama söylesek mi bunu?'' dedim. Babama söyleyince tabii biraz bozuldu.Pek istemedi bunu. İstemeye istemeye yarışmaya girdim. O zaman hiç unutamıyorum. Ben birinci seçildiğimde babam ''İşte bu kadar!'' deyip ayağa fırlamış. Annem anlatmıştı bunu ve hiç unutmam. Tabii o dönemler magazinlere düştüğümüz dönemler de yaşadık ve atlattık. Babam için de çok zor bir dönem oldu. Ama şimdi beni bu halde görüyor olsaydı gurur duyardı.''