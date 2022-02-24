Çağla Şıkel babasının ölüm anını anlattı tüyler diken diken boğazlar düğüm düğüm oldu: "Gittiğimde yerde yatıyordu..."
Çağla Şıkel babasının ölüm anını anlattı tüyler diken diken boğazlar düğüm düğüm oldu. Konuk olduğu bir magazin programında babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşayan ünlü manken Çağla Şıkel, yürekleri sızlattı. 2017 yılında Topkapı'daki ofisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti Çağla Şıkel'in babası Hüseyin Şıkel... Babasının ölüm anı ve kendisinde bıraktığı travmayı anlatan Şıkel bakın neler söyledi.
Şıkel, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlattı; "Ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğumu hatırlıyorum. Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu. Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğunu bu kadar yakından ani tanışmak..."
"ŞİMDİ BENİ BU HALDE GÖRÜYOR OLSAYDI GURUR DUYARDI"
Çağla Şıkel babasıyla ilgili "Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim, geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği hüzün... Bunlar da yasa dair aslında" yorumunda bulundu. Hayatının bir diğer dönüm noktasının Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci ilan edildiği o an olarak ifade eden Çağla Şıkel, o dönemleri şöyle aktardı; "Bu durumu ilk başta babamdan saklamıştık. O zamanlarda zaten eğitimlerimden ve dans geçmişimden kaynaklı çeşitli organizasyonlara katılıyordum. Bu tarz etkinliklerden birinde Uğurkan Erez ile tanışmıştım."
"O bana güzellik yarışmasına girmen gerek demişti. Öyle bir hayat ile hiç ilgim olmadı. Çok ısrar edince anneme söyledim bu durumu. Ardından elemelere girdim. Beş yüz kişiden ilk yirmi kişi arasında kalınca, ''Acaba anne babama söylesek mi bunu?'' dedim. Babama söyleyince tabii biraz bozuldu.Pek istemedi bunu. İstemeye istemeye yarışmaya girdim. O zaman hiç unutamıyorum. Ben birinci seçildiğimde babam ''İşte bu kadar!'' deyip ayağa fırlamış. Annem anlatmıştı bunu ve hiç unutmam. Tabii o dönemler magazinlere düştüğümüz dönemler de yaşadık ve atlattık. Babam için de çok zor bir dönem oldu. Ama şimdi beni bu halde görüyor olsaydı gurur duyardı.''