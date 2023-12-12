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Çağatay Ulusoy'un sonunda yüzü gözü açıldı! Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Çağatay fabrika ayalarına geri döndü

Televizyon ekranlarından uzak duran, son dönemlerde dijitalde yaptığı işlerle adından söz ettiren, özel hayatını da bir o kadar gözlerden uzak yaşayarak sessiz sedasız bir dönem geçiren Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirmişti geçtiğimiz günlerde. Saçı sakalı birbirine karışmış haliyle "Kendine ne yaptın?" dedirten Çağatay, sonunda doğru yolu buldu.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:39 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:45
Çağatay Ulusoy’un sonunda yüzü gözü açıldı! Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Çağatay fabrika ayalarına geri döndü 1

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Çağatay Ulusoy’un sonunda yüzü gözü açıldı! Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Çağatay fabrika ayalarına geri döndü 2

Son dönemde "Terzi" ile gündemde olan Çağatay Ulusoy'un, bu kez dizideki rol arkadaşı Ece Sükan'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

Çağatay Ulusoy’un sonunda yüzü gözü açıldı! Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Çağatay fabrika ayalarına geri döndü 3

İlişkilerini her defasında reddeden ve aynı zamanda birbirleriyle sık sık bir araya gelen Ulusoy ve Sükan'ın gizli saklı yaşadığı aşk bitti.

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