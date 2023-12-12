Çağatay Ulusoy'un sonunda yüzü gözü açıldı! Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Çağatay fabrika ayalarına geri döndü

Televizyon ekranlarından uzak duran, son dönemlerde dijitalde yaptığı işlerle adından söz ettiren, özel hayatını da bir o kadar gözlerden uzak yaşayarak sessiz sedasız bir dönem geçiren Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirmişti geçtiğimiz günlerde. Saçı sakalı birbirine karışmış haliyle "Kendine ne yaptın?" dedirten Çağatay, sonunda doğru yolu buldu.