Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Muhafız'dan eser kalmadı
Muhafız dizisi ile son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren Çağatay Ulusoy diziden sonra sessizliğe gömüldü. Ortalarda görünmeyen Çağatay Ulusoy'un Hakan:Muhafız'ın ikinci sezonu ile dönmesi bekleniyor. Fakat sessiz kaldığı bu dönemde ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta Çağatay Ulusoy tanınmaz halde. Çağatay Ulusoy'un son halini görünce sizde gözlerinize inanamayacaksınız.
22.02.2019 14:01
- Son Güncelleme: 22.02.2019 14:07
Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız dizisinde boy gösteren Çağatay Ulusoy, sessizliğini koruyordu. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı ise Çağatay Ulusoy'a bu aranın iyi gelmediğini gösterdi. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler 'Bu gerçekten Çağatay mı?' sorularını sormaktan kendini alamadı. İşte başta Çağatay Ulusoy olmak üzere ünlülerin değişimleri.
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