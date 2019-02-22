Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Muhafız'dan eser kalmadı

Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız dizisinde boy gösteren Çağatay Ulusoy, sessizliğini koruyordu. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı ise Çağatay Ulusoy'a bu aranın iyi gelmediğini gösterdi. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler 'Bu gerçekten Çağatay mı?' sorularını sormaktan kendini alamadı. İşte başta Çağatay Ulusoy olmak üzere ünlülerin değişimleri.