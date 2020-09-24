Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı
Çağatay Ulusoy'u hayranları tanımakta zorluk çekiyor... Oyuncu Çağatay Ulusoy doğum gününü kutladı. 30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında bıyıklı yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. Son dönemde aldığı kilolar ve imaj değişikliğiyle gündemde olan Çağatay Ulusoy'un bir projesi için değişime uğradığı biliniyor. İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...
Pasta üflerken çekilen karesini yayınlayan Çağatay Ulusoy, gönderisine şu notu düştü:
Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.
Hayranları yeni imajıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'u tanımakta zorluk çekti.