Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı

Pasta üflerken çekilen karesini yayınlayan Çağatay Ulusoy, gönderisine şu notu düştü:

Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

Hayranları yeni imajıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'u tanımakta zorluk çekti.