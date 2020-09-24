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Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı

Çağatay Ulusoy'u hayranları tanımakta zorluk çekiyor... Oyuncu Çağatay Ulusoy doğum gününü kutladı. 30 yaşına giren Çağatay Ulusoy, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında bıyıklı yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı. Son dönemde aldığı kilolar ve imaj değişikliğiyle gündemde olan Çağatay Ulusoy'un bir projesi için değişime uğradığı biliniyor. İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

24.09.2020 11:59 - Son Güncelleme: 24.09.2020 11:59
Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı

Dijital platformda yayınlanacak yeni dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, 30 yaşına girdi.

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Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı

Doğum günü pastasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ulusoy, bıyıklı haliyle dikkatleri çekti.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı

Pasta üflerken çekilen karesini yayınlayan Çağatay Ulusoy, gönderisine şu notu düştü:

Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle, mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

Hayranları yeni imajıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'u tanımakta zorluk çekti.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı

Takipçileri, oyuncunun paylaşımına şu yorumları yaptı:

- "Pablo Escobar?"

- "Ne oldu ağabey sana ya?"

- "Eski Çağatay'ı özledik be."

- "Tanıyamadım."

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler tanıyamadı! Çağatay yine bambaşka biri oldu çıktı

Öte yandan Ulusoy, aldığı kilolarla da günlerce konuşulmuştu.

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