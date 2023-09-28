Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı ikiye böldü "Biz bunlara anlatamadık..." Sessiz yakışıklı Çağatay bombyı patlattı

Televizyon ekranlarından uzak duran, son dönemlerde dijitalde yaptığı işlerle adından söz ettiren, özel hayatını da bir o kadar gözlerden uzak yaşayarak sessiz sedasız bir dönem geçiren Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi hem de ikiye böldü. Saçlarını uzatan Ulusoy'un yeni imajı kimilerince çok beğenilirken kimilerince pek sevilmedi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.
Son dönemde "Terzi" ile gündemde olan Çağatay Ulusoy'un, bu kez dizideki rol arkadaşı Ece Sükan'a gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.
İlişkilerini her defasında reddeden ve aynı zamanda birbirleriyle sık sık bir araya gelen Ulusoy ve Sükan'ın gizli saklı yaşadığı aşk bitti.