Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı ikiye böldü "Biz bunlara anlatamadık..." Sessiz yakışıklı Çağatay bombyı patlattı

Televizyon ekranlarından uzak duran, son dönemlerde dijitalde yaptığı işlerle adından söz ettiren, özel hayatını da bir o kadar gözlerden uzak yaşayarak sessiz sedasız bir dönem geçiren Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi hem de ikiye böldü. Saçlarını uzatan Ulusoy'un yeni imajı kimilerince çok beğenilirken kimilerince pek sevilmedi. İşte detaylar...