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Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti

Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ve zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın bir kez daha ilişkiyi noktaladığı iddia edildi. Neredeyse pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilere sevgilisiyle poz vermekten hep kaçındı. Basınla adeta köşe kapmaca oynayan Çağatay Ulusoy'un kaçışı sevgilisinin canına tak etti. İşte bir ayrılıp bir barışan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yılan hikayesine dönen aşkının bitme nedeni...

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07.03.2021 15:30 - Son Güncelleme: 07.03.2021 16:46
Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti

YILAN HİKAYESİ

Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti... Neredeyse pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilerin karşısına hiç beraber çıkmak istemedi. Adeta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynayan ünlü çiftten Duygu Sarışın da bu kaçıştan sıkıldı.

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Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti

Yeni projeleri olan Çağatay Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine güzel oyuncunun evi terk ettiği iddia ediliyor…

Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti

Aşkını sürekli kapalı kapılar ardında yaşayan Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy'un kendisini değil eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takip etmesine de yıllardır çok bozuluyordu.

Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti

Israrla Sarışın'ın sosyal medyadan takip etmeyen yakışıklı oyuncunun, neden böyle bir hamlede bulunduğu ise yıllardır hayranları tarafından merak konusuydu.

Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti

ÇAĞATAY ULUSOY VE DUYGU SARIŞIN

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