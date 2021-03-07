Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti
Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ve zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın bir kez daha ilişkiyi noktaladığı iddia edildi. Neredeyse pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilere sevgilisiyle poz vermekten hep kaçındı. Basınla adeta köşe kapmaca oynayan Çağatay Ulusoy'un kaçışı sevgilisinin canına tak etti. İşte bir ayrılıp bir barışan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yılan hikayesine dönen aşkının bitme nedeni...
YILAN HİKAYESİ
Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti... Neredeyse pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilerin karşısına hiç beraber çıkmak istemedi. Adeta basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynayan ünlü çiftten Duygu Sarışın da bu kaçıştan sıkıldı.