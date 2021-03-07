Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yılan hikayesine dönen aşk bu kez bakın neden bitti

Çağatay Ulusoy'un ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'a evi terk ettirdi! Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan ve zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın bir kez daha ilişkiyi noktaladığı iddia edildi. Neredeyse pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilere sevgilisiyle poz vermekten hep kaçındı. Basınla adeta köşe kapmaca oynayan Çağatay Ulusoy'un kaçışı sevgilisinin canına tak etti. İşte bir ayrılıp bir barışan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yılan hikayesine dönen aşkının bitme nedeni...

07.03.2021 15:30 - Son Güncelleme: 07.03.2021 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





