Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la evleniyor! Dizide başlayan aşk nikah masasında son bulacak işte düğün tarihi...
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la evleniyor! Dizide başlayan aşk nikah masasında son bulacak. Medcezir dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, daha sonra aradığı aşkı aynı dizide rol aldığı bir başka meslektaşı olan Duygu Sarışın'da bulmuştu. Uzun yıllardır sevgili olan çiftten sonunda güzel haber geldi. Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Duygu Sarışın nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İşte düğün tarihi ve merak edilen detaylar...
31.10.2022 16:17 - Son Güncelleme: 31.10.2022 16:59
EVLENİYORLAR!
Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la evleniyor! Dizide başlayan aşk nikah masasında son bulacak.
Magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya birlikteliği Medcezir dizisi ile başlamış ve 2013 yılında son bulmuştu.
İddialara göre yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'la sonunda nikah masasına oturuyor.