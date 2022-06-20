Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Duygu Sarışın aylar sonra düğünde ortaya çıktı! Son haliyle şaşkına çeviren Çağatay'a bakın!
Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Duygu Sarışın aylar sonra düğünde ortaya çıktı! Son haliyle şaşkına çeviren Çağatay'a bakın... Göz önünde olmayı sevmeyen ünlü çiftlerden Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, katıldıkları bir düğünde görüntülendi. İkilinin fotoğrafı kısa sürede gündeme bomba gibi düşerken, Çağatay Ulusoy son haliyle yorum yağmuruna tutuldu.
20.06.2022 11:57 - Son Güncelleme: 20.06.2022 12:05
Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Duygu Sarışın aylar sonra düğünde ortaya çıktı! Son haliyle şaşkına çeviren Çağatay'a bakın, sosyal medya onu konuşuyor.
Uzun bir süredir Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor.
İşte Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...