Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu

Milliyet'in haberine göre; özel hayatıyla ilgili merak edilenleri de yanıtlayan oyuncu "Aşk hayatımda da, işteki gibi teklifler çoğaldı ama önce kariyerim" şeklinde konuştu. İşte 'Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum' diyen Feyza Civelek'in son hali başta olmak üzere kilo veren ünlülerin değişimleri...