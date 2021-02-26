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Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek 'öpüşme sahnesi' yorumuyla dikkat çekti. Son projesi için kısa sürede 78 kilodan 58 kiloya düşen Feyza Civelek, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 26 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek özel hayatına dair açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

26.02.2021 15:21 - Son Güncelleme: 26.02.2021 16:35
Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu

Çağatay Ulusoy ile rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek 'öpüşme sahnesi' yorumuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu

2.5 ayda eriyen Feyza Civelek bir dönem Çağatay Ulusoy ile yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisiyle şöhreti yakaladı. Büyük bir değişim geçiren oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 26 yaşındaki oyuncu, yeni projeler ve özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu

Rol aldığı dizi geçtiğimiz hafta final yapan Feyza Civelek, "Dizi bitti, moral alışverişi yapıyorum. Hemen yeni projeleri okumaya başladım. 2-3 aya yeniden ekranlarda olmayı planlıyorum" dedi.

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu

26 yaşındaki oyuncu, gazetecilerden gelen "Pandemi döneminde set koşullarını güvenli buluyor musunuz? Bu süreçte öpüşme sahnelerinde oynamayı kabul eder misiniz? sorusuna yanıt verdi. Feyza Civelek, "Oyuncunun testi negatif çıkarsa tabii ki oynarım, setlerde bütün tedbirler alındığı için sıkıntı olmaz" cevabını verdi.

Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu

Milliyet'in haberine göre; özel hayatıyla ilgili merak edilenleri de yanıtlayan oyuncu "Aşk hayatımda da, işteki gibi teklifler çoğaldı ama önce kariyerim" şeklinde konuştu. İşte 'Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum' diyen Feyza Civelek'in son hali başta olmak üzere kilo veren ünlülerin değişimleri...