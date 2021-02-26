Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek'ten 'öpüşme sahnesi' yorumu
Çağatay Ulusoy ile hafızalara kazınmıştı... Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Feyza Civelek 'öpüşme sahnesi' yorumuyla dikkat çekti. Son projesi için kısa sürede 78 kilodan 58 kiloya düşen Feyza Civelek, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 26 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek özel hayatına dair açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
26 yaşındaki oyuncu, gazetecilerden gelen "Pandemi döneminde set koşullarını güvenli buluyor musunuz? Bu süreçte öpüşme sahnelerinde oynamayı kabul eder misiniz? sorusuna yanıt verdi. Feyza Civelek, "Oyuncunun testi negatif çıkarsa tabii ki oynarım, setlerde bütün tedbirler alındığı için sıkıntı olmaz" cevabını verdi.
Milliyet'in haberine göre; özel hayatıyla ilgili merak edilenleri de yanıtlayan oyuncu "Aşk hayatımda da, işteki gibi teklifler çoğaldı ama önce kariyerim" şeklinde konuştu. İşte 'Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum' diyen Feyza Civelek'in son hali başta olmak üzere kilo veren ünlülerin değişimleri...