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Haberler Magazin Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzelle partner oldu! Duygu Sarışın'la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzelle partner oldu! Duygu Sarışın'la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzel partneri oldu! Duygu Sarışın'la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı... Aşk hayatıyla geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinde yanında rol alacak olan partneri belli oldu. İşte Kübra dizisi oyuncusu Çağatay Ulusoy'un yeni partneri olan o ünlü isim...

22.02.2023 17:32 - Son Güncelleme: 22.02.2023 17:38
Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzel partneri oldu! Duygu Sarışın’la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi’yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzelle partner oldu. Duygu Sarışın'la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzel partneri oldu! Duygu Sarışın’la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi’yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy geçtiğimiz haftalarda aşk hayatıyla epey gündemde yer almıştı.

Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzel partneri oldu! Duygu Sarışın’la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi’yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

İçerde, Medcezir gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Çağatay Ulusoy yeni dizisinde Büşra Develi ile partner olacak.

Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzel partneri oldu! Duygu Sarışın’la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi’yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

Kübra dizisinde Ulusoy ile beraber başrol olan Büşra Develi en son Akıncı dizisinde rol almıştı. Develi'nin rol aldığı yapımlar arasında Ayla, Tatlı Küçük Yalancılar, Arada, Fi ve Hadi be Oğlum da bulunuyor.

Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzel partneri oldu! Duygu Sarışın’la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi’yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...

1993 doğumlu güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

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