Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzelle partner oldu! Duygu Sarışın'la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...
Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzel partneri oldu! Duygu Sarışın'la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı... Aşk hayatıyla geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinde yanında rol alacak olan partneri belli oldu. İşte Kübra dizisi oyuncusu Çağatay Ulusoy'un yeni partneri olan o ünlü isim...
22.02.2023 17:32 - Son Güncelleme: 22.02.2023 17:38
Çağatay Ulusoy bu kez bakın kiminle! O güzelle partner oldu. Duygu Sarışın'la ayrılır ayrılmaz İlkin Tüfekçi'yle sarmaş dolaş yakalanmıştı...
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy geçtiğimiz haftalarda aşk hayatıyla epey gündemde yer almıştı.
İçerde, Medcezir gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Çağatay Ulusoy yeni dizisinde Büşra Develi ile partner olacak.