Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla hayranlarını şoke etti! Çağatay Ulusoy neden kilo aldı? İşte sebebi...

Kariyerine modellikle başlayan Çağatay Ulusoy, hem ekran hem de beyaz perdedeki yer aldığı projelerle birlikte çok kısa bir zaman içerisinde herkesin tanıdığı ve beğendiği bir isim haline geldi. Bununla birlikte Çağatay Ulusoy reklam filminde de yer alarak ilk kez, Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü olmuştur.