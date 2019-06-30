Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla hayranlarını şoke etti! Çağatay Ulusoy neden kilo aldı? İşte sebebi...
Muhafız Hakan dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde kameralara yakalandı. Ünlü oyuncunun son hali oldukça şaşırttı. Bayahı bir kilo alan ünlü yıldızın aldığı kiloların nedeni ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy yeni sezon için tarihi bir karakteri canlandıracak. Bir sinema filmi projesini kabul eden Çağatay Ulusoy'un Türk tarihindeki en önemli komutanlardan birini canlandıracağı ortaya çıktı. Peki Çağatay Ulusoy kimi canlandıracak? İşte Çağatay Ulusoy'un kilo almasının nedeni. Manken, dizi ve sinema oyuncu Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 yılında tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır.
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR? DETAYLI HAYATI...
Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanan 'İçerde' isimli dizinin baş rolünü üstlenerek Sarp karakterini canlandırdı. Vahide Perçin, Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulundan ve Ayla Algan'dan oyunculuk dersi oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk hayatına ilk kez Show TV ekranlarında 2011 tarihinde yayın hayatına giren "Adını Feriha Koydum" isimli dizide Emir Sarrafoğlu karakteri ile geçiş yapmıştır.
Pek çok önemli dizi ve sinema projesinde yer alan Çağatay Ulusoy 2011 tarihinde, "Anadolu Kartalları" adlı filmde de başrol oynayarak Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmıştır. 2013 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir adlı dizide Yaman Koper rolünü canlandırdı. milyonların beğenisini kazanmıştır. Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte baş rol üstlenen Çağatay Ulusoy çok geniş bir kesim tarafından sevilen ve takdir edilen bir isim haline gelmiştir. 2015 tarihinde beyaz perdeye giren "Delibal" adlı sinema projesinde "Barış" karakterini canlandırmıştır.
Kariyerine modellikle başlayan Çağatay Ulusoy, hem ekran hem de beyaz perdedeki yer aldığı projelerle birlikte çok kısa bir zaman içerisinde herkesin tanıdığı ve beğendiği bir isim haline geldi. Bununla birlikte Çağatay Ulusoy reklam filminde de yer alarak ilk kez, Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü olmuştur.
Fazla kilolarıyla dikkat çeken Çağatay Ulusoy'un sırrı ortaya çıktı. Netflix'teki Hakan Muhafız dizisiyle adını dünya çapında duyuran Çağatay Ulusoy, yeni bir projeye evet dedi. Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi de projenin belli olmasıyla ortaya çıktı. İşte Çağatay Ulusoy'un kilo almasının sebebi.