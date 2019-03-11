Çağatay Ulusoy fena yakalandı! Köşe bucak saklamaya çalıştı ama...

Online yayın platformu Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız dizisi ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Çağatay Ulusoy, kısa bir sessizliğe bürünmüştü. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Çağatay Ulusoy'un son halini görenler gözlerine inanamadı. 1 milyon TL'lik aracı ve saçı sakalı birbirine girmiş haliyle yakalanan Çağatay Ulusoy herkesi şaşırttı. İşte başta Çağatay Ulusoy olmak üzere, ünlülerin arabaları.

11.03.2019 10:53 - Son Güncelleme: 11.03.2019 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





