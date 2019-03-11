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Çağatay Ulusoy fena yakalandı! Köşe bucak saklamaya çalıştı ama...

Online yayın platformu Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız dizisi ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Çağatay Ulusoy, kısa bir sessizliğe bürünmüştü. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Çağatay Ulusoy'un son halini görenler gözlerine inanamadı. 1 milyon TL'lik aracı ve saçı sakalı birbirine girmiş haliyle yakalanan Çağatay Ulusoy herkesi şaşırttı. İşte başta Çağatay Ulusoy olmak üzere, ünlülerin arabaları.

11.03.2019 10:53 - Son Güncelleme: 11.03.2019 10:59
Çağatay Ulusoy 1 milyonluk arabası ve yeni haliyle şoke etti! Saç, sakal, göbek...

Hakan:Muhafız dizisi ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Çağatay Ulusoy hem yeni aracı hem de yeni imajı ile görenlerin ağzını açık bıraktı.

Çağatay Ulusoy 1 milyonluk arabası ve yeni haliyle şoke etti! Saç, sakal, göbek...

Alişan eşi Buse Varol'la Nakkaştepe'de 25 bin tl kirası olan villaya taşınmıştı.

Çağatay Ulusoy 1 milyonluk arabası ve yeni haliyle şoke etti! Saç, sakal, göbek...

Ünlü çift oğulları Burak'ın rahatı ve emniyeti için şimdi de 1 milyon 100 bin tl değerinde 8 kişilik Land Rover Discovery marka jeep aldı.

Çağatay Ulusoy 1 milyonluk arabası ve yeni haliyle şoke etti! Saç, sakal, göbek...

İşte o araba

Çağatay Ulusoy 1 milyonluk arabası ve yeni haliyle şoke etti! Saç, sakal, göbek...
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