Büyük kaos var açtı ağzını yumdu gözünü! Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç verdi veriştirdi 'adam olmayı öğreneceksin' Başkasıyla görünce...
Ender Saraç ile Benan Saraç, 2013 yılında hayatlarını birleştirdiler... Bu birlikteliklerinden 2 çocukları olan çift arasında kriz çıktı. Önceki gün düzenlenen Altın Kelebek Ödüller'ine Ender Saraç astrolog Aygül Aydın'la gelirken, Benan Saraç yalnız başına katıldı. Ödül törenine yalnız katılan Benan Saraç sosyal medyadan Ender Saraç ve Aygül Aydın hakkında öyle paylaşımlar yaptı ki bir anda ortalık karıştı.
Ekranların en tanınmış doktorlarından Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'tan eşine 'ünlü astrologla yasak aşk" suçlaması geldi. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne yalnız katılan Benan Saraç, Ender Saraç'ın astrolog Aygül Aydın'la geceye katılması üzerine "adam olmayı öğreneceksin" deyip ağzına geleni söyledi.
Ender Saraç 2013 yılında 7 yıldır birlikte olduğu Benan Saraç ile evlendi. Çiftin birlikteliklerinden Mikail isimli bir oğulları var. Benan Hanım nikahta kızlarına da hamileydi
Ancak yıllar içerisinde bu mutlu evlilikle ilgili sarsıcı iddialar ortaya atılmaya başladı, hem de Benan Saraç tarafından.
İddialara göre Benan Saraç, eşi Ender Saraç'ın şiddetine maruz kalmış ve bu anları video ile kayda almıştı. Bu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Benan Hanım, kısa süre sonra paylaşımını sildi.
Ender Saraç'ın korumasıyla da kavga ettiği öne sürülen Benan Saraç, Instagram hesabından bu konularla ilgili arka arkaya paylaşımlarda bulunmuştu.