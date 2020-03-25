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Büyük aşkı bilmeyen yoktu! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş daha 13 yaşındayken... Sır ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayatı filmlere konu olacak cinsten. Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı olarak karşımıza çıkan Perihan Savaş, daha 16 yaşındayken Altın Portakal alarak tanınmaya başladı. Perihan Savaş'ın hayatı hakkında belki de ilk defa duyacağınız bu gerçeklere çok şaşıracaksınız. Aslında adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş'ın röportajlarında anlatıkları çocukluk anılarında dikkat çeken birçok detay var... Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...

25.03.2020 17:25 - Son Güncelleme: 25.03.2020 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





