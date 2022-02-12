Büşra Pekin bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Suudi Arabistan’da doğan Büşra Pekin’in memleketi...
Büşra Pekin'in bakın aslen nereli çıktı! Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Büşra Pekin, son olarak Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatını anlatan 'Dilberay' filminde başrolü üstlendi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren Pekin, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olması üzerine ise gündem oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği programda izleyicilere keyifli anlar yaşatan Pekin'in hayatı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Pekin'in özellikle memleketini merak ederek "Büşra Pekin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Suudi Arabistan'da doğan oyuncunun memleketi ise duyanları şaşırttı. Bakın Büşra Pekin aslen nereliymiş...
12.02.2022 22:30
- Son Güncelleme: 12.02.2022 23:19
Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezun olan Büşra Pekin, karosunda Murat Eken, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Ayça Erturan gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Son olarak Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatını anlatan 'Dilberay' filminde başrolü üstlenen oyuncu, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.
Bunun üzerine gündem olan Pekin'in hayatı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, Pekin'in özellikle memleketini merak ederek "Büşra Pekin aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.