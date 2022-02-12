Büşra Pekin bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Suudi Arabistan’da doğan Büşra Pekin’in memleketi...

Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezun olan Büşra Pekin, karosunda Murat Eken, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Ayça Erturan gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.