Büşra Pekin imaj tazeledi! Yeni hali sosyal medyayı ikiye böldü! İlk yorum Seda Sayan’dan! “O eski halinden eser yok şimdi...”
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile adını duyuran Büşra Pekin, son dönemlerde verdiği kilolar ve değişimiyle sık sık adından söz ettirdi. 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo veren Pekin, son olarak saç rengini de değiştirmişti. Oyuncu şimdi de saçlarını kısaltarak imaj değiştirdi. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyayı ikiye bölerken ilk yorum şarkıcı Seda Sayan'dan geldi. İşte Büşra Pekin'in son hali...
10.04.2023 00:58 - Son Güncelleme: 10.04.2023 00:58
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Büşra Pekin son dönemlerde değişimiyle sık sık gündem olmuştu.
Seda Sayan "Çok güzel olmuş bebeğim" yorumunda bulunurken bir sosyal medya kullanıcısı "O eski halinden eser yok şimdi" dedi.