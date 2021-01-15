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Büşra Develi ve sevgilisi herkesin favori çifti! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim

Akıncı ile Büşra Develi ekranlara bomba gibi döndü... atv ekranlarında izleyiciye yeni yılın ilk günü 'merhaba' diyen olan, oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrollerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşında başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'nin sevgilisi merak ediyor herkes. Bilenler içinse çoktan favori çiftlerden biri haline geldiler bile. Bakın Büşra Develi'nin sevgilisi kim çıktı.

15.01.2021 15:21 - Son Güncelleme: 15.01.2021 15:21
Büşra Develi ve sevgilisi herkesin favori çifti! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim

O Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi. Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan 27 yaşındaki Büşra Develi, kaliteli oyunculuğuyla da sosyal medyanın gözdesi.

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Büşra Develi ve sevgilisi herkesin favori çifti! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim

Son bölümde Yıldıray'la yaptığı Tango çok konuşulan Büşra Develi'nin özel hayatı didik didik araştırılırken en çok merak edilen sevgilisi. Bakın Büşra Develi'nin sevgilisi kim çıktı. İşte başta Büşra Develi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Büşra Develi ve sevgilisi herkesin favori çifti! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim

HACI SABANCI VE NİŞANLISI NAZLI KAYI

Büşra Develi ve sevgilisi herkesin favori çifti! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim
Büşra Develi ve sevgilisi herkesin favori çifti! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim

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