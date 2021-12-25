Büşra Develi süper minisiyle ortalığı yıktı geçti! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Büşra’ya ilk yorum Müge Boz’dan!
Büşra Develi süper minisiyle ortalığı yıktı geçti! Ünlü oyuncu Büşra Develi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Süper mini mor elbisesi ile objektif karşısına geçen Büşra Develi, ayna karşısında bacak bacak üstüne verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Müge Boz'dan geldi. İşte Büşra Develi'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
25.12.2021 00:34
- Son Güncelleme: 25.12.2021 00:34
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Büşra Develi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Müge Boz'dan geldi.