Buse Varol’un yaş gününde olmayan Alişan’dan bomba mesaj! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi Ece Erken ve Demet Akalın da yalnız bırakmadı

Ünlü şarkıcı Alişan ise eşinin doğum günününü 5 yıl önceki fotoğraf karesini paylaşarak altına ''5 yıl oldu bu fotoğrafı çekeli… Birlikte ilk fotoğrafımız... Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun... Doğumgünün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum. '' notunu düşerken sosyal medya hesabından kutladı.

