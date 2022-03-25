Buse Varol'un yaş gününde olmayan Alişan'dan bomba mesaj! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi Ece Erken ve Demet Akalın da yalnız bırakmadı
Buse Varol'un yaş gününde olmayan Alişan'dan bomba mesaj geldi. Boşanmanın eşiğinden dönmüştü geçtiğimiz aylarda Alişan ile Buse Varol çifti... Önceki gün yeni yaşını kutlayan Buse Varol'un Instagram paylaşımlarında Alişan'ın yer almaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Boşanma iddiaları ile günlerce konuşulan ve daha sonra aralarındaki buzları eriterek evliliklerindeki krizi aşan ünlü çift kısa sürede gündem oldu. Demet Akalın ve Ece Erken, Buse Varol'un doğum günü ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, eşinin doğum gününü kutlamadığı söylentilerinin dolaşması üzerine ünlü şarkıcıdan gelen o paylaşım dedikoduların önünü kesmiş oldu.
25.03.2022 09:39 - Son Güncelleme: 25.03.2022 09:39
Buse Varol'un yaş gününde olmayan Alişan Instagram paylaşımı ile yeni dedikoduların önünü kesmiş oldu.
Boşanma haberleri ile anılan Buse Varol ve Alişan çifti yine gündemden düşmüyor. Dün akşam yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlayan Buse Varol'un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
Burak ve Eliz adında iki evlada sahip olan çiftin yaşları merak ediliyor. İşte başta Buse Varol ve Alişan'ın yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...