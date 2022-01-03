Buse Varol’un son haline bakın! Alişan’ın biricik eşi imaj değiştirdi! Sarışın olan Buse güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti
Buse Varol'un son haline bakın! Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını sarıya boyatan Varol, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Buse Varol'un son hali...
03.01.2022 23:50
- Son Güncelleme: 03.01.2022 23:50
Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.