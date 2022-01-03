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Buse Varol’un son haline bakın! Alişan’ın biricik eşi imaj değiştirdi! Sarışın olan Buse güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Buse Varol'un son haline bakın! Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. İmaj değiştiren ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını sarıya boyatan Varol, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Buse Varol'un son hali...

03.01.2022 23:50 - Son Güncelleme: 03.01.2022 23:50
Buse Varol’un son haline bakın! Alişan’ın biricik eşi imaj değiştirdi! Sarışın olan Buse güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

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Buse Varol’un son haline bakın! Alişan’ın biricik eşi imaj değiştirdi! Sarışın olan Buse güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.

Buse Varol’un son haline bakın! Alişan’ın biricik eşi imaj değiştirdi! Sarışın olan Buse güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Saçlarını sarı renge boyatarak imaj değiştiren oyuncu, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Buse Varol’un son haline bakın! Alişan’ın biricik eşi imaj değiştirdi! Sarışın olan Buse güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde büyük ilgi görerek gündem oldu.

Buse Varol’un son haline bakın! Alişan’ın biricik eşi imaj değiştirdi! Sarışın olan Buse güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce yorum aldı.

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