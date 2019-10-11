Buse Varol'un öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki... Görenler şok oldu!

Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski hali ortaya çıktı, herkes şok oldu. Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ile Buse Varol çifti, mutlu evlilikleri ve komik sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlülerin eski hallerini merak eden sosyal medya kullanıcıları, Buse Varol'un eski haline ait bir fotoğrafı ortaya çıkarınca olanlar oldu.25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya gelen Buse Varol, Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. İşte Alişan ve eşi Buse Varol başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...