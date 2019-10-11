Buse Varol'un öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki... Görenler şok oldu!
Buse Varol'un ortaya çıkan görüntüsü herkesi şok etti! Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına aldı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan 43 yaşındaki Alişan ile 29 yaşındaki eşi Buse Varol'un eski halini görenler şok oldu. Neredeyse ekranda büyüyen Alişan'ın eşi Buse Varol'u görenler inanamadı. Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. İşte Buse Varol'un sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı!
Alişan'ın eşi Buse Varol'un eski hali ortaya çıktı, herkes şok oldu. Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ile Buse Varol çifti, mutlu evlilikleri ve komik sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlülerin eski hallerini merak eden sosyal medya kullanıcıları, Buse Varol'un eski haline ait bir fotoğrafı ortaya çıkarınca olanlar oldu.25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya gelen Buse Varol, Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. İşte Alişan ve eşi Buse Varol başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...