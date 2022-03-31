Buse Varol'un hamile olduğu iddia edilmişti! Dadılara ödediği maaşla dikkat çeken Alişan'dan 3. çocuk açıklaması: "İki çocuk iki dadı..."

Alişan 3. çocuk hakkında net konuştu. Üçüncü çocuk iddiaları sorulan Alişan "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum" dedi. Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.