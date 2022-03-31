Buse Varol'un hamile olduğu iddia edilmişti! Dadılara ödediği maaşla dikkat çeken Alişan'dan 3. çocuk açıklaması: "İki çocuk iki dadı..."
Buse Varol'un hamile olduğu iddia edilmişti! Dadılara ödediği maaşla dikkat çeken Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması geldi. Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi. Daha önce 3. çocuğa sıcak bakan Alişan iddialara net bir şekilde yanıt verdi.
31.03.2022 11:30 - Son Güncelleme: 31.03.2022 11:41
"3 ÇOCUK ÜÇ DADI..."
Buse Varol'un hamile olduğu iddia edilmişti! Dadılara ödediği maaşla dikkat çeken Alişan'dan 3. çocuk açıklaması geldi."
Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.
TEK DADI İÇİN 20 BİN TL
2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı iddia edilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu gündeme geldi.