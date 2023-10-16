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Buse Varol'dan itiraf "En kötüsü de sonradan gelen pişmanlık" Alişan'la 2018 yılına dünyaevine girmişti

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol bir zayıflama sürecindeydi. Emeğinin meyvelerini toplamaya başlayan Buse Varol'dan gelen itiraf herkesi şaşırttı.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 13:47 Güncelleme 16 Ekim 2023, 13:54
Buse Varol’dan itiraf En kötüsü de sonradan gelen pişmanlık Alişan’la 2018 yılına dünyaevine girmişti 1

Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.

Buse Varol’dan itiraf En kötüsü de sonradan gelen pişmanlık Alişan’la 2018 yılına dünyaevine girmişti 2

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Buse Varol’dan itiraf En kötüsü de sonradan gelen pişmanlık Alişan’la 2018 yılına dünyaevine girmişti 3

Evlilikte yaşanan krizi atlatıp mutlu aile tablosuna geri dönen ikiliden Buse Varol, son dönemlerde verdiği kilolar hakkında konuştu.

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