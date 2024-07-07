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Buse Varol'dan eşi Alişan'a olay gönderme! Minik Eliz'in pozlarını paylaşıp not düştü: 'Bu kızının hali ne olacak böyle' 6 yıl önce evlenen çift...

Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, sosyal medyada aile hayatlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Çiftin Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor. Son dönemde Buse Varol, kızı Eliz'in havuz başındaki neşeli anlarını ölümsüzleştirerek Instagram hesabında paylaştı. Paylaşımında Alişan'a göndermede bulunan Varol, "Bu kızın bu hareketleri ne olacak böyle" notunu düşerek takipçilerinin yüzünü güldürdü.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 11:56 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 12:23
Buse Varol’dan eşi Alişan’a olay gönderme! Minik Eliz’in pozlarını paylaşıp not düştü: ’Bu kızının hali ne olacak böyle’ 6 yıl önce evlenen çift... 1

Geçtiğimiz yıllarda evlenen Alişan ve Buse Varol çiftinin Burak ve Eliz adında çocukları olmuştu.

Buse Varol’dan eşi Alişan’a olay gönderme! Minik Eliz’in pozlarını paylaşıp not düştü: ’Bu kızının hali ne olacak böyle’ 6 yıl önce evlenen çift... 2

Son olarak Buse Varol, kızı Eliz'in havuz başındaki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşarak büyük beğeni topladı.

Buse Varol’dan eşi Alişan’a olay gönderme! Minik Eliz’in pozlarını paylaşıp not düştü: ’Bu kızının hali ne olacak böyle’ 6 yıl önce evlenen çift... 3

Varol, Eliz'in sevimli hallerini paylaştığı fotoğrafların altına esprili bir not düştü: "Bu kızının bu hareketleri ne olacak böyle," diyerek eşi Alişan'a takıldı.

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