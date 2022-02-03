Buse Varol ve kardeşi Kaan'ı yan yana görenler kardeş olduklarına inanamadı! Uzaktan yakından alakaları yok Alişan'ın eşi...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, kardeşi Kaan Varol'la sosyal medyanın gündemine düştü. İşte başta Buse Varol olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
03.02.2022 15:15
- Son Güncelleme: 03.02.2022 15:15
Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Evlendikleri günden bu yana gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çift gördükleri zorbalıkla gündeme gelmişti bir süre önce.
Alişan'ın bebek yüzlü eşi Buse Varol şu sıralarda hem yakından takip edilen hem de en çok araştırılan isimlerden biri. Buse Varol hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce gözlerine inanamadı.
İki kardeşin neredeyse uzaktan yakından benzerlikleri yok. İşte başta Buse Varol olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.