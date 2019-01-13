Buse Varol Tektaş ile Alişan Tektaş baby shower partisi düzenledi!

Alişan ve eşi Buse Varol Tektaş, 21 gün sonra dünyaya gelecek olan oğulları için baby shower partisi düzenledi. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Alişan'la nikah masasına oturan Buse Varol anne olmak için gün sayıyor. Alişan ve Buse çiftinin düzenlediği partiden renkli görüntüler, davete katılan arkadaşları tarafından Instagram'dan paylaşıldı. Baby shower partisine çiftin en yakın arkadaşları Çağla Şıkel ve Ece Erken'de katıldı...

13 Ocak 2019 Pazar, 17:37:21 Güncelleme: 17:44:09
Buse Varol Tektaş ile Alişan Tektaş baby shower partisi düzenledi!

Doğuma sayılı günü kalan oyuncu kalan Buse Varol ve Alişan doğacak bebekleri için Baby Shower partisi düzenledi.

Buse Varol Tektaş ile Alişan Tektaş baby shower partisi düzenledi!

Dünyaya gelecek bebeği için oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Buse Varol'un partisinden fotoğraflar Instagram'da paylaşıldı.

Buse Varol Tektaş ile Alişan Tektaş baby shower partisi düzenledi!

Alişan ile Buse Varol, birlikte rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlayıp, geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girmişti.

Buse Varol Tektaş ile Alişan Tektaş baby shower partisi düzenledi!

Hamileliğinin son günlerini yaşayan Buse Varol, bebeği için Baby Shower partisi düzenledi.

Buse Varol Tektaş ile Alişan Tektaş baby shower partisi düzenledi!

Varol'u partisinde eşi Alişan ve yakın dostları Çağla Şıkel ile Ece Erken de yalnız bırakmadı.

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