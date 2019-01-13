Buse Varol Tektaş ile Alişan Tektaş baby shower partisi düzenledi!

Alişan ve eşi Buse Varol Tektaş, 21 gün sonra dünyaya gelecek olan oğulları için baby shower partisi düzenledi. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Alişan'la nikah masasına oturan Buse Varol anne olmak için gün sayıyor. Alişan ve Buse çiftinin düzenlediği partiden renkli görüntüler, davete katılan arkadaşları tarafından Instagram'dan paylaşıldı. Baby shower partisine çiftin en yakın arkadaşları Çağla Şıkel ve Ece Erken'de katıldı...

13 Ocak 2019 Pazar, 17:37:21 Güncelleme: 17:44:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





