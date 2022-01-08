Buse Varol ‘Kocadan zengin olmak nasıl’ diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi! Alişan’ın biricik eşinden kapak gibi cevap
Buse Varol 'Kocadan zengin olmak nasıl' diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi! Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Buse Varol, 2019'da Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Varol, geçen yıl ise kızı Eliz'i kucağına almıştı. Bir dönem Alişan ile boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ve iddiaları net bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, şimdi ise takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Instagram'da soru-cevap etkinliği yapan Varol, 'Kocadan zengin olmak nasıl' diyen takipçisine de kayıtsız kalmadı ve verdiği yanıtla sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
08.01.2022 00:32
- Son Güncelleme: 08.01.2022 00:32
Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'de ise kızı Eliz'i kucağına almıştı.
Varol, "Alişan ile en güzel fotoğrafınızı paylaşabilir misiniz lütfen" diyen takipçisinin ricasını da kırmayarak eşiyle doğum öncesi bir pozunu yayınladı.
Ünlü oyuncunun "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti.