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Buse Varol kardeşini evlendirdi görümce Buse oldu fitliğiyle geceye damga vurdu! Alişan kayınçosunun düğününde sahne aldı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol bir zayıflama sürecindeydi. Emeğinin meyvelerini toplamaya başlayan Buse Varol kardeşinin düğünde giydiği laivert elbiseyle göz kamaştırdı.

20.06.2023 16:02 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:45
Buse Varol kardeşini evlendirdi görümce Buse oldu fitliğiyle geceye damga vurdu! Alişan kayınçosunun düğününde sahne aldı

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve kardeşinin evlenceğini söyleyen Buse Varol görümce oldu. Kardeşinin düğününden paylaşımlar yapan Varol fit haliyle göz kamaştırdı.

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Buse Varol kardeşini evlendirdi görümce Buse oldu fitliğiyle geceye damga vurdu! Alişan kayınçosunun düğününde sahne aldı

GÖRÜMCE BUSE

Buse Varol önceki gün kardeşi Kaan'ı evlendirdi.

Buse Varol kardeşini evlendirdi görümce Buse oldu fitliğiyle geceye damga vurdu! Alişan kayınçosunun düğününde sahne aldı

Buse Varol, erkek kardeşi Kaan Varol'un mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Buse Varol kardeşini evlendirdi görümce Buse oldu fitliğiyle geceye damga vurdu! Alişan kayınçosunun düğününde sahne aldı

Buse Varol sosyal medyadan ardı ardına paylaşımlar yaptı.

Buse Varol kardeşini evlendirdi görümce Buse oldu fitliğiyle geceye damga vurdu! Alişan kayınçosunun düğününde sahne aldı

Buse Varol, kardeşi Kaan Varol ve eşiyle yaptığı paylaşıma 'Benim canlarım bir ömür mutlu olun, sevgi ve saygıyla' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

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