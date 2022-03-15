Buse Varol kar pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Alişan’ın biricik eşine bakın fit haliyle dikkat çekti! 'Kim der iki çocuk annesi'
Buse Varol kar pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Ünlü sanatçı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol'un, geçen haftalarda evliliklerinde ciddi bir kriz yaşadığı öne sürülmüştü. Eliz'in doğum gününe Alişan'ın annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ile kızlarının katılmaması ise iddiaları güçlendirmişti. İlerleyen günlerde el ele objektiflere poz veren ünlü çift, 'kriz bitti' dedirmişti. Ancak sonrasında Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın gelinin affetmediği iddia edilmişti. Suzan Tektaş ile ilgili ortaya atılan iddialara henüz herhangi bir yanıt vermeyen çiften Buse Varol, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Kar pozlarını Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, fit hali ve güzelliğiyle çok konuşuldu. Varol için 'Kim der iki çocuk annesi' yorumu yapıldı. İşte Buse Varol'un sosyal medyayı sallayan o pozu...
15.03.2022 18:41 - Son Güncelleme: 15.03.2022 18:41
Buse Varol ile Alişan boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Ünlü çiftin kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamaları ise iddiaları güçlendirmişti.
Ancak sonrasında Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın gelinin affetmediği iddia edilmişti. Ünlü çift, bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.
Suzan Tektaş ile arasındaki küslüğün devam ettiği konuşulan Buse Varol, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.