Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...

Ünlü isimlerin bir dönem pozlar akıl alır gibi değil. Kimi ünlü beyler kadın kılığına girip, kimi ünlü kadınlar ise cüretkar pozlar verdi ve günlerce konuşuldu. Birazdan göreceğiniz fotoğraflar sizi şoke edecek. Özellikle Buse Varol ile evlenen ve kısa süre baba olacak olan Alişan bu fotoğrafı hayrete düşürecek. İşte ünlülerin olay yaratan fotoğrafları.

13 Ocak 2019 Pazar, 10:21:17 Güncelleme: 10:45:56
Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...

Televizyon dünyasının ünlü isimleri, sanat yaşamları boyunca gerek kampanyalara destek vermek gerekse güzelliklerini gözler önüne sermek için bir çok kez objektif karşısına geçti. Verilen pozların bir çoğu şu an hatırlanmasa da, içlerinde akıllardan bir türlü çıkmayanlar da var.... İşte dünden bugüne ünlülerin en şaşırtıcı pozları...

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...

Best Model Of Turkey, yeni yıldızlar keşfetme konusunda ülkemizin en popüler yarışması. 2002 yılında kazandırdığı isimler ise yarışmanın birincileri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman.

Yıldızların yarışmanın ardından çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...

Bennu Yıldırımlar, Meme Vakfı'nın düzenlediği kampanya için objektif karşısına böyle geçti.

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...

Adanalı dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile girdiği polemikle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya daha sonra silikonlarıyla gündeme geldi.

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...

''Göğüslerine silikon taktıran en genç yıldız" unvanını ele geçiren 1991 doğumlu Seranay Sarıkaya, katıldığı bir defileye transparan elbisesiyle damgasını vurdu.

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