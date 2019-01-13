Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...
Ünlü isimlerin bir dönem pozlar akıl alır gibi değil. Kimi ünlü beyler kadın kılığına girip, kimi ünlü kadınlar ise cüretkar pozlar verdi ve günlerce konuşuldu. Birazdan göreceğiniz fotoğraflar sizi şoke edecek. Özellikle Buse Varol ile evlenen ve kısa süre baba olacak olan Alişan bu fotoğrafı hayrete düşürecek. İşte ünlülerin olay yaratan fotoğrafları.
13 Ocak 2019 Pazar, 10:21:17 Güncelleme: 10:45:56
Televizyon dünyasının ünlü isimleri, sanat yaşamları boyunca gerek kampanyalara destek vermek gerekse güzelliklerini gözler önüne sermek için bir çok kez objektif karşısına geçti. Verilen pozların bir çoğu şu an hatırlanmasa da, içlerinde akıllardan bir türlü çıkmayanlar da var.... İşte dünden bugüne ünlülerin en şaşırtıcı pozları...
DİĞER GALERİLER