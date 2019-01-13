Buse Varol ile evlenen Alişan'ın olay pozu! Saçlarını sarı yapıp...

Televizyon dünyasının ünlü isimleri, sanat yaşamları boyunca gerek kampanyalara destek vermek gerekse güzelliklerini gözler önüne sermek için bir çok kez objektif karşısına geçti. Verilen pozların bir çoğu şu an hatırlanmasa da, içlerinde akıllardan bir türlü çıkmayanlar da var.... İşte dünden bugüne ünlülerin en şaşırtıcı pozları...