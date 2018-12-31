Buse Varol ile evlenen Alişan'dan flaş karar! (Ünlülerin evleri)

Geçtiğimiz aylarda müzmin bekarlıktan kurtulup hayatını Buse Varol ile değiştiren Alişan, tüm hayatını ailesine adadı. Kısa bir süre sonra Burak adını verecekleri ilk çocuklarını kucaklarına alacak olacak Alişan ile Buse Varol çifti flaş bir karar aldı. Bebeklerinin geleceği hakkında tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen Alişan ve Buse Varol yeni bir eve taşındı. Alişan ve Buse Varol'un 900 bin liralık evini görenler ise kıskanmaktan kendini alamadı. Sadece kıskanılan onların evleri değil. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin evleri her daim merak konusu olmuştur. İşte ünlülerin dudak uçuklatan fiyatlarıyla, göz kamaştıran evleri.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:57:58 Güncelleme: 10:40:18
Buse Varol ile evlenen Alişan'dan flaş karar! (Ünlülerin evleri)

2018 yılı içerisinde hayatını Buse Varol ile birleştiren Alişan, aynı yıl içerisinde babalık heyecanı da yaşadı. Kısa süre sonra ilk bebeklerini kucaklarına alacak çift verdikleri ani kararla herkesi çok şaşırttı.

Buse Varol ile evlenen Alişan'dan flaş karar! (Ünlülerin evleri)

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Alişan ile Buse Varol, Nakkaştepe Kuzguncuk'ta ev kiraladı.

Buse Varol ile evlenen Alişan'dan flaş karar! (Ünlülerin evleri)

Burak adını verecekleri oğullarının bahçeli bir evde büyümesini isteyen çift, 900 metrekare ve 6 odalı villaya yerleşti.

Buse Varol ile evlenen Alişan'dan flaş karar! (Ünlülerin evleri)

İŞTE ALİŞAN VE BUSE VAROL ÇİFTİNİN YENİ EVİ

Bebeklerinin geleceğiyle ilgili tüm detayları şimdiden düşünmeye başlayan ikili, yeni evleri için aylık 25 bin lira kira ödeyecek.

Buse Varol ile evlenen Alişan'dan flaş karar! (Ünlülerin evleri)

Ünlü çift, Şubat ayında ilk bebeklerini kucaklarına alacak.

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