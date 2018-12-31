Buse Varol ile evlenen Alişan'dan flaş karar! (Ünlülerin evleri)
Geçtiğimiz aylarda müzmin bekarlıktan kurtulup hayatını Buse Varol ile değiştiren Alişan, tüm hayatını ailesine adadı. Kısa bir süre sonra Burak adını verecekleri ilk çocuklarını kucaklarına alacak olacak Alişan ile Buse Varol çifti flaş bir karar aldı. Bebeklerinin geleceği hakkında tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen Alişan ve Buse Varol yeni bir eve taşındı. Alişan ve Buse Varol'un 900 bin liralık evini görenler ise kıskanmaktan kendini alamadı. Sadece kıskanılan onların evleri değil. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin evleri her daim merak konusu olmuştur. İşte ünlülerin dudak uçuklatan fiyatlarıyla, göz kamaştıran evleri.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 09:57:58 Güncelleme: 10:40:18
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