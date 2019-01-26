Buse Varol ile evlenen Alişan tek çırpıda değiştirdi! (Ünlülerin arabaları)

Son dönemin her yaptıkları en çok merak edilen çiftlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına alacak. Yaşam tarzlarını bebeklerine göre düzenleyen çiftten, dudak uçuklatan bir hamle geldi. Bebekleri için yeni bir araba satın alan çiftin yeni arabası çok konuşulacak. İşte Buse Varol ile evlenen Alişan ve ünlülerin arabaları.