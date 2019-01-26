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Buse Varol ile evlenen Alişan tek çırpıda değiştirdi! (Ünlülerin arabaları)

Evlendikleri günden bu yana her adımları yakın mercek altında olan Alişan ve Buse Varol'dan flaş hamle. Yakın zaman doğacak bebekleri için hayatlarını baştan aşağı yenileyen çift arabayı da değiştirdi. Çiftin milyonluk arabası çok konuşulacak cinsten. İşte Buse Varol ile evlenen Alişan'ın ve ünlülerin dudak uçuklatan arabaları.

26.01.2019 10:04 - Son Güncelleme: 26.01.2019 10:25
Buse Varol ile evlenen Alişan tek çırpıda değiştirdi! (Ünlülerin arabaları)

Son dönemin her yaptıkları en çok merak edilen çiftlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, kısa süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına alacak. Yaşam tarzlarını bebeklerine göre düzenleyen çiftten, dudak uçuklatan bir hamle geldi. Bebekleri için yeni bir araba satın alan çiftin yeni arabası çok konuşulacak. İşte Buse Varol ile evlenen Alişan ve ünlülerin arabaları.

Buse Varol ile evlenen Alişan tek çırpıda değiştirdi! (Ünlülerin arabaları)

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Buse Varol ile evlenen Alişan tek çırpıda değiştirdi! (Ünlülerin arabaları)

Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Buse Varol ile evlenen Alişan tek çırpıda değiştirdi! (Ünlülerin arabaları)

Mustafa Ceceli

Buse Varol ile evlenen Alişan tek çırpıda değiştirdi! (Ünlülerin arabaları)

Aston Martin DB11

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