Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)

Biri oyuncu biri şarkıcı. Her ikisi magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden. Kısa bir süre sonra baba olmaya hazırlanan Alişan ve oyunculuğu ile göz dolduran Burçin Terzioğlu'nun yıllar sonra hiç kimsenin bilmediği bir sırrı ortaya çıktı.