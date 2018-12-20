Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)

Bir yanda geçtiğimiz aylarda Buse Varol ile yaptığı evlilik ile gündeme gelen Alişan, diğer bir yanda son dönemlerde sevgilisi İlker Kaleli ile ayrılığı çok konuşulan Burçin Terzioğlu. Ve Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri herkesi çok şaşırttı. Meğerse biz onları yıllar önce tanıyormuşuz. Bakın nasıl...

20 Aralık 2018 Perşembe, 11:57:39 Güncelleme: 12:19:24
Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)

Biri oyuncu biri şarkıcı. Her ikisi magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden. Kısa bir süre sonra baba olmaya hazırlanan Alişan ve oyunculuğu ile göz dolduran Burçin Terzioğlu'nun yıllar sonra hiç kimsenin bilmediği bir sırrı ortaya çıktı.

Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Buse Varol ile evlenmişti Alişan. Kısa bir süre sonra ilk çocuğunu kucağına alacak.

Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)

Alişan, sosyal medya hesabından daha önce kimsenin bilmediği o kareyi paylaştı.

Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)

32 YIL ÖNCE KAMERALAR ÖNÜNDEYMİŞ

Şarkıcı Alişan 1985 yılında çekilen ve başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in rol aldığı "Çıplak Vatandaş" filminde yer alan çocuk oyuncunun kendisi olduğunu söyledi.

Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)

HENÜZ KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN...

Son dönemde adı ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte anılıyor Burçin Terzioğlu'nun.

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