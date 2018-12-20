Buse Varol ile evlenen Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun büyük sırrı (Ünlülerin eski fotoğrafları)
Bir yanda geçtiğimiz aylarda Buse Varol ile yaptığı evlilik ile gündeme gelen Alişan, diğer bir yanda son dönemlerde sevgilisi İlker Kaleli ile ayrılığı çok konuşulan Burçin Terzioğlu. Ve Alişan ile Burçin Terzioğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri herkesi çok şaşırttı. Meğerse biz onları yıllar önce tanıyormuşuz. Bakın nasıl...
20 Aralık 2018 Perşembe, 11:57:39 Güncelleme: 12:19:24
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