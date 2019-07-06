Buse Varol ile evlenen Alişan hakkında ilginç gerçek! Meğer Alişan'ı herkes yanlış biliyormuş

Tüm bildiklerinizi unutun! Alişan Buse Varol çifti magazin dünyasını peşinden sürüklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğlu Burak ve eşi Buse Varol ile Antalya'da tatil yapan Alişan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Son günler özel hayatıyla gündeme gelen Alişan'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki Alişan'ın gerçek ismi ne? İşte doğru bildiğimiz yanlışlar...